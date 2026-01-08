Dopo l’esperienza a “Ballando con le stelle”, Barbara D’Urso sembra aver interrotto temporaneamente il suo percorso televisivo. La conduttrice, nota per la sua lunga carriera in Mediaset, avrebbe potuto approdare sulla Rai, ma le trattative sembrano essersi fermate. Questa situazione apre nuovi scenari nel panorama televisivo italiano, segnando un momento di riflessione per la professionista e per il pubblico.

Personaggi Tv, . Per settimane è sembrato solo questione di tempo. Un incontro, una firma, un annuncio. I segnali c’erano tutti: apparizioni strategiche, parole misurate, sorrisi che lasciavano intendere molto più di quanto dicessero. Un ritorno atteso, dato per probabile, quasi naturale dopo una lunga assenza dal prime time. E invece, dopo segnali incoraggianti e apparizioni che sembravano preludere a un nuovo capitolo, per Barbara D’Urso il percorso in Rai si è improvvisamente fermato. Nessun annuncio ufficiale, nessuna smentita netta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Barbara D’Urso, gelo dopo “Ballando”: il sogno Rai si ferma sul più bello (e spunta l’ombra di Mediaset)

Leggi anche: Pasquale La Rocca: “Il ricordo più bello a Ballando? Barbara D’Urso”

Leggi anche: BOOM! BARBARA D’URSO CONFERMA IL VETO MEDIASET SUL SUO PASSAGGIO IN RAI

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Belen e Barbara D'Urso, gelo nell'incontro a Ballando: «Neanche un saluto». Il precedente e il motivo dell'astio - Due settimane fa le due donne dello spettacolo si sono incrociate nel backstage di Ballando con le Stelle dove Barbara è scesa in pista per ricominciare nel ... leggo.it

Barbara D’Urso, due anni dopo l’addio alla tv: “Sono spariti tutti, ho imparato a camminare da sola” - L’addio che ha cambiato tutto: a due anni dall'allontanamento della tv, Barbara D'Urso apre il suo cuore (getty images) Barbara D’Urso rompe il silenzio due anni dopo l’uscita da Mediaset: “Tutti ... alfemminile.com

Storie assurde su Barbara D’Urso, Dracula e He Man @zoodi105official #comedy #radio - facebook.com facebook

Anch’io, come Barbara D’Urso, amo molto le candele x.com