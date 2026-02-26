Tastiera meccanica pieghevole trasforma il tuo telefono o tablet in uno strumento di produttività

Una nuova tastiera meccanica pieghevole si propone come soluzione compatta e portatile, facilmente adattabile a telefoni e tablet. Questa innovazione permette di trasformare dispositivi mobili in strumenti più efficienti per la produttività, grazie a un design pieghevole che facilita il trasporto e l'uso ovunque ci si trovi. La sua struttura da 60% la rende particolarmente adatta agli utenti in movimento.

La tastiera rk royal kludge f68 si presenta come una soluzione meccanica compatta 60% pensata per l’uso in mobilità. Il modello vanta un design a profilo ridotto e una funzione di piegatura a metà che ne facilita lo stoccaggio. La realizzazione in alluminio favorisce robustezza e leggerezza, mentre la scelta tra interruttori Brown o Red consente diverse back tattile. Per connettersi, è disponibile sia una versione Bluetooth sia una connessione USB-C cablata. Inoltre, è presente un supporto integrato per telefono o tablet e la tastiera offre una retroilluminazione dei tasti, utili in condizioni di scarsa illuminazione. La caratteristica centrale resta la possibilità di piegarla, per una gestione ancora più agevole durante i viaggi, senza perdere la compatibilità con laptop e PC. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

