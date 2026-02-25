The Kooks al Fabrique di Milano il 28 febbraio 2026 | vent’anni di indie rock britannico in una sola notte

I The Kooks arrivano a Milano il 28 febbraio 2026 per festeggiare i vent’anni di musica, portando sul palco del Fabrique il loro indie rock. La band britannica ha scelto questa data per riproporre i brani che hanno segnato una generazione, attirando fan da tutta Italia. La serata rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo i successi che hanno fatto da colonna sonora agli anni Duemila. La data si aggiunge al loro tour europeo in programma.

I The Kooks tornano in Italia con un unico concerto, sabato 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano. Una sola data, un solo palco, una sola chance per vivere dal vivo la band che ha riscritto le regole dell’indie rock britannico nei primi anni Duemila. Il tour europeo celebra il ventennale di “Inside InInside Out”, il disco di debutto che ha cambiato la vita di un’intera generazione di ascoltatori — e che non ha ancora smesso di farlo. The Kooks a Milano: una data unica per celebrare vent’anni di storia. C’è qualcosa di straordinariamente potente nell’idea che una band nata nei corridoi della Brighton Institute of Modern Music possa, due decenni dopo il suo esordio, riempire i più grandi palchi d’Europa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Chris Rea ci lascia a 74 anni: addio al mito del rock e blues britannicoChris Rea, noto cantante e chitarrista britannico di origini italiane, si è spento all’età di 74 anni dopo una breve malattia.

Last Dinner Party: San Valentino rock al Fabrique, successo per l’unica data italiana del tour europeo.Le Last Dinner Party hanno fatto ballare Milano ieri sera, portando al Fabrique un concerto per celebrare San Valentino.

Temi più discussi: The Kooks - vivimilano.corriere.it; The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano; The Kooks: arrivano in Italia con un unico e imperdibile appuntamento domenica 28 febbraio al Fabrique di Milano.

The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di MilanoI The Kooks tornano in Italia per un unico e imperdibile concerto in programma sabato 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano. La band britannica, tra le più rappresentative dell’indie rock degli anni ... megamodo.com

The Kooks: arrivano in Italia con un unico e imperdibile appuntamento domenica 28 febbraio al Fabrique di Milano.I The Kooks arrivano in Italia con un unico e imperdibile appuntamento domenica 28 febbraio al Fabrique di Milano. Il tour ha preso il via il 5 febbraio dal Lussemburgo, anticipato dall’uscita del nuo ... laltrapagina.it

The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano. #TheKooks #Milano #Fabrique #concerti #indierock megamodo.com/the-kooks-torn… x.com

The Kooks in concerto a Milano Partecipa al contest - facebook.com facebook