All’asta l’oro sequestrato pure un lingotto di 3,6 kg | un tesoro da 1,2 milioni

All'asta a Como è stato venduto oro sequestrato, tra cui un lingotto di 3,6 kg. L'incasso totale ammonta a circa 1,2 milioni di euro, destinati all'Istituto di Vendite Giudiziarie. L'asta ha visto la vendita di vari oggetti in oro, generando un risultato che supera il milione di euro. La vendita si è svolta senza incidenti e i soldi saranno destinati a finalità giudiziarie.

Como – È di un milione e 270mila euro, l’incasso garantito all’Istituto di Vendite Giudiziarie di Como alla chiusura dell’asta in cui è stato messo in vendita l’oro, assieme ad altri beni preziosi, sequestrato dalla Guardia di finanza durante un’indagine per contrabbando svolta dalla Procura di Como nel 2015. La base complessiva era stata fissata a 995mila euro, con apertura delle offerte on line il 23 febbraio, e si è chiusa venerdì 27, con un incasso andato 270mila euro oltre le quotazioni minime. Un lingotto d'oro in una foto di archivio L’offerta più alta L’offerta più alta è arrivata per un lingotto da 3600 grammi, partito da 368mila e 600 euro e aggiudicato a 467mila, che per l’acquirente, oneri compresi, salgono a 526mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lingotti d'oro sequestrati: al via l'asta che mette in palio un tesoro da un milione di euro
Como, 24 febbraio 2026 – Il processo su un vasto giro di transiti di valuta e oro, si era concluso dieci anni dopo i fatti contestati con undici...

Il tesoro dei narcos sbarca a Civitavecchia: sequestrati 138 kg di cocaina, valore da 15 milioni di euro
Civitavecchia, 12 dicembre 2025 – Duro colpo ai narcos nel porto di Civitavecchia.

