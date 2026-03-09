Un Posto al Sole anticipazioni 10 marzo | tra Alberto e Anna scoppia la passione Greta dimessa dall' ospedale

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, si vedrà Alberto e Anna coinvolti in un momento di intimità, mentre Greta riceve le dimissioni dall'ospedale. La trama si concentra sugli sviluppi delle relazioni tra i personaggi principali e le loro vicende quotidiane. La puntata si concentra sugli eventi che riguardano i protagonisti della soap partenopea.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Il triangolo tra Alberto, Anna e Gianluca arriva al punto di non ritorno, con Alberto tormentato per le conseguenze delle sue azioni: da un lato incapace di resistere all'attrazione per Anna, ma dall'altro si sente in colpa nei confronti del figlio. È quello che vedremo nell' episodio di martedì 10 marzo di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

