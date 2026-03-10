Un posto al sole l’attrice che fa Silvia rivela il tumore | Luisa Amatucci parla della malattia per la prima volta

La vita di chi lavora davanti alle telecamere sembra spesso perfetta, ma dietro la maschera della tv ci sono storie di sfide personali che pochi conoscono. È il caso di Luisa Amatucci, volto storico di Un posto al sole, che ha deciso di rompere il silenzio sulla sua esperienza con un tumore, trasformando un momento delicato in un messaggio di consapevolezza e prevenzione. Un posto al sole, l’attrice che fa Silvia si confessa: la scoperta del tumore. Luisa Amatucci ha parlato apertamente della sua battaglia con un tumore all’endometrio durante un evento dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, organizzato il 7 marzo all’ospedale Andrea Tortora di Pagani per la Giornata Internazionale della Donna. 🔗 Leggi su Donnapop.it

