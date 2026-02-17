Lara Sansone la proprietaria del Sannazaro in lacrime | nipote di Luisa Conte e attrice un Posto al Sole Ripartiremo più forti
Lara Sansone, proprietaria del teatro Sannazaro a Napoli, si è trovata in lacrime dopo l’incendio che ha danneggiato il locale, causa un incendio scoppiato nella notte. La donna, nipote di Luisa Conte e attrice in un episodio di
Incendio al teatro Sannazaro a Napoli, sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte, storica prima donna di Eduardo de Filippo, è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito lo stato del teatro. La cupola del teatro, in seguito al crollo, ha colpito la platea. A causa delle fiamme alcune persone sono rimaste intossicate e condotte in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita. Chi è Lara Sansone Lara Sansone è nota al grande pubblico per il ruolo di Bice Cerruti in Un posto al Sole. Ma il suo primo amore è sempre stato il teatro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Il Teatro Sannazaro di Napoli è andato in fiamme questa notte, causando il crollo della cupola e l'intossicazione di alcune persone.
