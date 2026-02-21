Premio Ercole Olivario Regione Sicilia 2026 | alla finale parteciperà anche un' azienda agrigentina

Un'azienda agrigentina produttrice di olio extravergine di alta qualità si è distinta durante la selezione regionale del Premio Ercole Olivario Sicilia 2026. Tra le 14 aziende siciliane in gara, ha ottenuto il passaggio alla finale che si terrà a Perugia il 21 e 22 aprile. La sua partecipazione rappresenta un risultato importante per il settore olivicolo locale. La competizione si svolge in un momento di grande attenzione per l’olio di qualità siciliano.

Fra i premiati, con la "La goccia d'Ercole" - che va alle piccole produzioni di nicchia - c'è l'impresa di Francesco Minio Per la categoria Dop, si è qualificata l'azienda Mandranova di Palma di Montechiaro. Fra i premiati, con la "La goccia d'Ercole" - che va alle piccole produzioni di nicchia - c'è l'azienda agrigentina di Francesco Minio. "Con estremo piacere – ha commentato Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani – abbiamo potuto verificare in questa edizione un elevato incremento della qualità degli olii extravergine d'oliva prodotti in Sicilia e un forte impulso alla ricerca e innovazione portate avanti dalle etichette presentate.