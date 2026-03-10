Un nuovo polo per cultura e turismo

Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo polo dedicato a cultura e turismo a Pistoia, con il taglio del nastro della villa Benti in piazza San Lorenzo. L’intervento di riqualificazione, realizzato negli ultimi mesi, ha portato alla conclusione dei lavori e all’apertura ufficiale della struttura. La villa si presenta ora come un punto di riferimento per cittadini e visitatori.

PISTOIA Taglio del nastro ieri mattina per la nuova villa Benti, in piazza San Lorenzo, al termine dell'intervento di riqualificazione che è stato realizzato nei mesi scorsi. Il progetto ha trasformato l'edificio, già utilizzato in passato come sede di uffici pubblici, in uno spazio capace di accogliere parte del servizio cultura e tradizioni, turismo e informatica, con particolare riferimento agli uffici Comunicazione, Attività culturali e Turismo, a cui si aggiunge la sede dell'assessorato al Turismo. L'intervento (costato circa 1,9 milioni di euro) è stato finanziato con fondi del Pnrr nell'ambito del processo di riqualificazione urbanistica del comparto di San Lorenzo dal valore di circa 20 milioni di euro.