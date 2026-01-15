Polo Parma apre il nuovo anno nel segno della cultura sostenendo TEDx Parma
Polo Parma inaugura il 2026 sostenendo la cultura e l’innovazione attraverso il suo supporto a TEDxParma. L’evento, in programma domenica 18 gennaio all’Auditorium Paganini, vedrà la partecipazione di pensatori e protagonisti del cambiamento, contribuendo a stimolare il dibattito e la riflessione nella comunità locale. Un impegno che conferma l’attenzione di Polo Parma verso iniziative culturali e idee innovative nel territorio.
