Un gesto che dura | le proposte di Ileana della Corte per la festa del papà

Per la festa del papà, le proposte di Ileana della Corte includono una selezione di bracciali creati da Giuseppe Angrisani, designer di questa linea uomo. Questi accessori sono stati pensati come un gesto simbolico e duraturo da portare ogni giorno, offrendo un modo semplice per celebrare i padri attraverso un oggetto che rimane nel tempo.

Il Tarì: Il Rispetto è forza. Il “modello Caserta” contro la violenza, studenti in prima linea “Circ-Uits”, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici La Ue: Petrolio, forniture stabili, timori solo sui prezzi. Ma la corsa al rialzo rallenta Giuseppe Angrisani, designer di questa linea uomo, ha scelto di rendere omaggio a tutti i papà con una selezione di bracciali pensati come gesto simbolico e duraturo da indossare ogni giorno. La linea uomo di Ileana della Corte si distingue per uno stile casual e sobrio, gioielli pensati per essere indossati ogni giorno, grazie a un design essenziale e versatile. Bracciali adatti a uomini che prediligono accessori discreti ma capaci di farsi notare, facilmente abbinabili a qualsiasi look. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: L’amore si dichiara con un gioiello: le proposte di Ileana della Corte per San Valentino

Leggi anche: Ileana della Corte illumina le feste con quattro nuove linee