L’amore si dichiara con un gioiello | le proposte di Ileana della Corte per San Valentino

San Valentino si avvicina e Carla della Corte e Giuseppe Angrisani, designer del brand, preparano regali unici per la festa degli innamorati. Quest’anno, le proposte si distinguono per confezioni eleganti, con scatole in velluto, rose stabilizzate e piccoli fiorellini rossi. Sono gioielli pensati per esprimere l’amore in modo semplice e diretto, perfetti per il giorno più romantico dell’anno.

Confezioni speciali valorizzano la preziosità dei gioielli, tra scatole in velluto, rose stabilizzate e fiorellini rossi San Valentino è la festa degli innamorati e Carla della Corte e Giuseppe Angrisani, designer del brand, hanno pensato a gioielli speciali per festeggiare l'amore nel giorno più romantico dell'anno. Per questo il brand ha pensato a due proposte dedicate a San Valentino: gli orecchini Casanova della linea Gold & Diamond e il bracciale Mya della linea Silver & Metal. in foto gli orecchini Casanova Gli orecchini Casanova sono pendenti in oro bianco 18 carati e brillanti. Il design è caratterizzato da cuori intrecciati, simbolo di due innamorati che si incontrano e si uniscono in un unico sentimento.

Ileana della Corte presenta quattro nuove linee di gioielli pensate per il periodo natalizio.

San Valentino si avvicina e rappresenta l’occasione perfetta per esprimere i propri sentimenti.

