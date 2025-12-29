Ileana della Corte illumina le feste con quattro nuove linee

Ileana della Corte presenta quattro nuove linee di gioielli pensate per il periodo natalizio. Questa collezione offre proposte eleganti e raffinate, ideali per celebrare le festività. Ogni linea è studiata per valorizzare momenti speciali, con attenzione ai dettagli e alla qualità. Un’occasione per aggiungere un tocco di luce alle festività e rendere unici i regali di fine anno.

Dicembre è il mese dell’anno in cui si fa festa e il brand di gioielli Ileana della Corte vuole far brillare i suoi clienti con proposte pensate per le festività. Brillanti, perle e pietre sono i protagonisti, ma Carla della Corte e Giuseppe Angrisani, designer del brand, non propongono solo una linea, bensì quattro. Ognuna con caratteristiche proprie, pensate per diversi tipi di serata: “chic” per una cena a lume di candela, “cool” in famiglia con la tavola imbandita di piatti della tradizione, “trendy” per una serata in discoteca. Le quattro linee di Ileana della Corte per le festività si dividono in due collezioni: Silver & Metal con Rialto, Murano e Molo, e Gold & Diamond con Fenice. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calendario 2026 Ileana della Corte 37° edizione Leggi anche: Maschere e bagliori: Ileana della Corte porta Venezia a Napoli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ileana della Corte illumina le feste con quattro nuove linee - Dicembre è il mese dell’anno in cui si fa festa e il brand di gioielli Ileana della Corte vuole far brillare i suoi clienti con proposte pensate per le ... napolivillage.com

Ileana Della Corte - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.