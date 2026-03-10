Un film girato nel Lecchese conquista una selezione internazionale su Kickstarter

Un cortometraggio intitolato The Last Gods, prodotto da Nubìvago Films con sede a Lecco, è stato scelto tra diversi progetti provenienti da tutto il mondo per partecipare al programma di promozione cinematografica Long Story Short su Kickstarter. La selezione avviene su una delle piattaforme più grandi dedicate al crowdfunding e alla promozione di nuovi film.

Il cortometraggio The Last Gods, realizzato da una troupe indipendente Nubìvago Films con base a Lecco, è stato selezionato tra numerosi progetti internazionali per partecipare al programma di promozione cinematografica Long Story Short sulla piattaforma Kickstarter, una delle più grandi piattaforme dedicate al sostegno dei progetti creativi indipendenti. Il progetto nasce con l’idea di valorizzare il territorio di Lecco e di raccontarlo attraverso il cinema. Il film è stato ideato dall’attore, sceneggiatore e produttore Paolo Sandionigi, nato a Lecco, insieme a una squadra internazionale di professionisti del cinema, molti dei quali lavorano e vivono nel territorio della provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: il film di Francesco Costabile non è entrato nella selezione per la cinquina del Miglior Film Internazionale

"Una bella opportunità di visibilità": in prima visione su Rai 1 il film su Giovanni Pascoli girato a Villa TorloniaIn prima visione su Rai Uno Zvanì, il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli il film del regista Giuseppe Piccioni dedicato alla vita del poeta...