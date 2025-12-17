il film di Francesco Costabile non è entrato nella selezione per la cinquina del Miglior Film Internazionale

Il film di Francesco Costabile non ha ottenuto la selezione tra i candidati agli Oscar 2026 nella categoria Miglior Film Internazionale, né è stato incluso nella cinquina per il Miglior Film Internazionale Famiglia. Questa esclusione evidenzia le sfide e le dinamiche che caratterizzano il percorso di riconoscimento internazionale per le produzioni cinematografiche.

F amilia  non è stato incluso nella lista dei 15 titoli candidati agli Oscar 2026 per la categoria Miglior Film Internazionale. L’opera drammatica diretta da Francesco Costabile ( Una femmina ), tratta dall’autobiografia Non sarà sempre così di Luigi Celeste, si ispira a una storia vera, quella di un ‘infanzia vissuta dallo scrittore in un gruppo famigliare piuttosto difficile, che finirà in tragedia. Nel cast Barbara Ronchi (Elisa) Francesco Gheghi ( Mani Nude ), Francesco Di Leva ( Nostalgia ) e Tecla Insolia ( L’arte della gioia ). Tutte le candidature verranno comunicate il prossimo 22 Gennaio 2026 mentre la notte dell’Oscar 2026 si svolgerà il 16 marzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

