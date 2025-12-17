il film di Francesco Costabile non è entrato nella selezione per la cinquina del Miglior Film Internazionale

Il film di Francesco Costabile non ha ottenuto la selezione tra i candidati agli Oscar 2026 nella categoria Miglior Film Internazionale, né è stato incluso nella cinquina per il Miglior Film Internazionale Famiglia. Questa esclusione evidenzia le sfide e le dinamiche che caratterizzano il percorso di riconoscimento internazionale per le produzioni cinematografiche.

Familia non è stato incluso nella lista dei 15 titoli candidati agli Oscar 2026 per la categoria Miglior Film Internazionale. L'opera drammatica diretta da Francesco Costabile (Una femmina), tratta dall'autobiografia Non sarà sempre così di Luigi Celeste, si ispira a una storia vera, quella di un'infanzia vissuta dallo scrittore in un gruppo famigliare piuttosto difficile, che finirà in tragedia. Nel cast Barbara Ronchi (Elisa) Francesco Gheghi (Mani Nude), Francesco Di Leva (Nostalgia) e Tecla Insolia (L'arte della gioia). Tutte le candidature verranno comunicate il prossimo 22 Gennaio 2026 mentre la notte dell'Oscar 2026 si svolgerà il 16 marzo.

