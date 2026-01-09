Una bella opportunità di visibilità | in prima visione su Rai 1 il film su Giovanni Pascoli girato a Villa Torlonia
In prima visione su Rai Uno, il film dedicato a Giovanni Pascoli, diretto da Giuseppe Piccioni, racconta la vita del poeta. La produzione, realizzata in gran parte a San Mauro Pascoli, paese natale di Pascoli, offre un’interpretazione autentica e riflessiva della sua storia. Questa trasposizione cinematografica rappresenta un’opportunità di visibilità per il patrimonio culturale e artistico legato alla figura di Pascoli.
In prima visione su Rai Uno Zvanì, il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli il film del regista Giuseppe Piccioni dedicato alla vita del poeta Giovanni Pascoli e girato per buona parte a San Mauro Pascoli, suo paese di nascita. Il film verrà trasmesso in prima serata martedì 13 gennaio 2026 alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
