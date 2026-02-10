Di notte, tre navi russe si sono fatte vedere al largo della Sardegna, ma con i radar spenti. Sembrava quasi un'ombra in mare aperto, difficile da individuare. La presenza di queste imbarcazioni aumenta, e sembra che siano lì apposta per evitare le sanzioni. La loro strategia: nascondersi, muoversi silenziosamente e aggirare i controlli. Le autorità italiane stanno monitorando da vicino, ma la paura è che questa “flotta fantasma” diventi sempre più numerosa e difficile da intercettare.

La chiamano ‘flotta fantasma’, ma va detto che le navi russe sono sempre più presenti nei mari italiani e non solo. La vasta rete di mercantili e petroliere, spesso imbarcazioni molto vecchie e inquinanti e prive di assicurazione, viene utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni internazionali, utilizzando bandiere di altri Paesi e spegnendo i sistemi di tracciamento. TOPSHOT - Oil tanker Marinera, foremrly known as Bella 1 photographerd at sea in the Singapore Strait on March 18, 2025. The United States military on January 7, 2026, announced the seizure of a Russian-flagged oil tanker in the North Atlantic for sanctions violations, bringing an end to a multi-week pursuit by American forces. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cresce la ‘flotta fantasma’ con cui Mosca aggira le sanzioni: tre navi al largo della Sardegna a radar spenti per non farsi intercettare

Approfondimenti su Mosca Flotta

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mosca Flotta

Argomenti discussi: Flotta fantasma russa davanti alla Sardegna, perché la Sparta IV resta ferma?; L’Europa dichiara guerra alla flotta fantasma di Putin: cosa sta succedendo in mare.

Cresce la ‘flotta fantasma’ con cui Mosca aggira le sanzioni: tre navi al largo della Sardegna a radar spenti per non farsi intercettareLa chiamano ‘flotta fantasma’, ma va detto che le navi russe sono sempre più presenti nei mari italiani e non solo. La vasta rete di mercantili e petroliere, spesso imbarcazioni molto vecchie e ... quotidiano.net

La flotta fantasma russa si muove da giorni di fronte alla Sardegna: cosa sappiamoTre navi hanno cambiato rotta per sostare di fronte all'Ogliastra. Tra queste anche il corriere della morte, che consegna armi. Marina e Nato sono in ... avvenire.it

La flotta di Unicoop Firenze continua a crescere nel segno del Grifone! Oggi abbiamo consegnato ad Anna Tarchi le chiavi di una splendida motrice Scania R420 B6X2*4 NB. Si tratta di un allestimento specifico per il trasporto a temperatura controllata, dotato - facebook.com facebook