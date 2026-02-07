Il trionfo si addice al cast diretto da Livermore nel capolavoro di O’Neill

Questa sera il cast diretto da Livermore ha portato sul palco un grande successo con il capolavoro di O’Neill. La rappresentazione ha fatto scoppiare di entusiasmo il pubblico, che ha applaudito a lungo. Intanto, una nota scrittrice ha ricordato che anche le poesie hanno bisogno di tempo: bisogna lasciarle “a riposo” per nove mesi, e solo se dopo quel periodo resistono, vale la pena pubblicarle.

Una nota scrittrice ha detto che una poesia va messa "a riposo" per nove mesi: se riletta dopo quel periodo di "gestazione" funziona ancora, allora vale la pena pubblicarla. Quasi cento anni sono passati da quando Eugene O'Neill, cominciò ad abbozzare il suo capolavoro "Il lutto si addice a Elettra" e la tragedia non ha perso un atomo della sua immensa forza, tanto meno dell'attualità. Non perché il mondo ora si trovi in una situazione particolare, ma proprio perché l'umanità – nella sua più atavica essenza – non cambia, nonostante le apparenze superficiali e ingannevoli. Da Eschilo (e certamente ancor prima di lui), a Shakespeare, Freud, Ibsen, Strindberg, a O'Neill.

