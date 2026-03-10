Durante la sfilata di Chanel al Grand Palais di Parigi, si è visto un tailleur verde prato con bottoni gioiello, attirando l’attenzione tra gli outfit presentati. Tuttavia, a generare maggiore curiosità sui social è stato un dettaglio particolare sulle scarpe indossate dalla modella. La manifestazione ha chiuso il mese della moda, mostrando le creazioni per la stagione Autunno Inverno 20262027.

Il mese della moda si chiude in bellezza sotto le volte di vetro del Grand Palais a Parigi, dove la sfilata Chanel ha richiamato il jet set internazionale per presentare la collezione Autunno Inverno 20262027. In una prima fila gremita di star, da Margot Robbie a Lily-Rose Depp, l'attenzione dei fotografi è stata catturata dalla presenza magnetica di Charlotte Casiraghi. La nipote di Grace Kelly, ambasciatrice storica della maison, ha confermato il suo status di icona di stile, portando in scena un outfit che mixa sapientemente l'eredità della doppia C con dettagli decisamente inaspettati.

© Iodonna.it - Un esclusivo tailleur verde prato dai bottoni gioiello, ma a far impazzire i social è stato un dettaglio "goloso" sulle scarpe

