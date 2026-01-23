L’arancione è il colore distintivo della regina Maxima d’Olanda, simbolo della sua personalità vivace e raffinata. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione di tutti è un dettaglio sorprendente e morbido, che aggiunge un tocco di originalità al suo stile. La sovrana continua a distinguersi come una delle figure più eclettiche d’Europa, dimostrando eleganza e autenticità in ogni occasione.

L a regina Maxima d’Olanda conferma ancora una volta il suo titolo di sovrana più eclettica d’Europa. In occasione di una visita aziendale ad Apeldoorn, dedicata alle energie sostenibili, la sovrana ha sfoggiato un outfit che è un perfetto equilibrio tra eleganza istituzionale e audacia cromatica. Con una borsa che non poteva passare inosservata. Lo stile di Maxima d'Olanda. guarda le foto Arancione nel cuore: il tailleur di Maxima d’Olanda. Il pezzo forte è il tailleur pied de poule arancione e beige firmato Natan, un colore che non è solo una tendenza di stagione, ma un profondo omaggio alla Casa d’Orange-Nassau. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’arancione è il suo marchio di fabbrica, ma il dettaglio che ha fatto impazzire tutte è... morbido!

