Italiano insegnato agli stranieri ‘Patto‘ tra Università e Tobino.

È stata siglata una nuova collaborazione tra l’Università di Pisa e la Fondazione Mario Tobino Ets, che gestisce la scuola Penny Wirton Lucca. Questa partnership rafforza l’insegnamento dell’italiano agli stranieri, unendo competenze accademiche e iniziative sociali. Un importante passo verso l’inclusione e lo scambio culturale, che valorizza il ruolo dell’istruzione come strumento di integrazione e crescita condivisa.

È stata formalmente siglata la convenzione di collaborazione tra il corso di Laurea Magistrale in “ Ingegneria della carta e del cartone ” dell’ Università di Pisa e la Fondazione Mario Tobino Ets, che organizza la Scuola Penny Wirton Lucca. L’obiettivo della convenzione è duplice: stabilire una collaborazione tra le due istituzioni e offrire corsi volontari di lingua italiana agli studenti del corso di laurea che non conoscono la lingua italiana, al fine di supportare la loro integrazione e la preparazione per il mondo del lavoro in Italia. La Fondazione Mario Tobino Ets organizza a Lucca la Scuola Penny Wirton, dedicata all’insegnamento della lingua italiana a minori non accompagnati e adulti extracomunitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

