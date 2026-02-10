Snupi dona un nuovo ecografo portatile per la Gastroenterologia dell’Ospedale Maggiore

L’Ospedale Maggiore di Parma riceve un nuovo ecografo portatile. L’attrezzatura sarà usata dall’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per migliorare le diagnosi sugli organi addominali. Snupi ha donato l’apparecchio, che permetterà ai medici di lavorare in modo più rapido e preciso.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma si arricchisce di un nuovo ecografo portatile per lo studio degli organi addominali, destinato all’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Lo strumento è stato donato dall’associazione Snupi insieme e grazie al.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Ospedale Maggiore Elettrobisturi d’avanguardia per la Gastroenterologia dell’ospedale San Donato Un nuovo ecografo per l'ospedale: la donazione benefica per la Medicina Interna Questa mattina a Ravenna si è tenuta una cerimonia per ringraziare Cesare Vandini, che ha donato un ecografo portatile all’ospedale “Santa Maria delle Croci”. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ospedale Maggiore di #Lodi: il totem saltacoda per il ritiro dei referti di #laboratorio. Leggi qui la news: bit.ly/4ryRfgo x.com L’ospedale Maggiore viene ammesso nel ristretto ‘club’ lombardo delle strutture, dove la sanità fa scuola. Ossia, la rete dei Poli universitari clinico-assistenziali. E accoglierà quindi medici specializzandi che, da un lato, potranno formarsi in un centro ritenuto di - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.