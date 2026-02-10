Snupi dona un nuovo ecografo portatile per la Gastroenterologia dell’Ospedale Maggiore

Da parmatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ospedale Maggiore di Parma riceve un nuovo ecografo portatile. L’attrezzatura sarà usata dall’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per migliorare le diagnosi sugli organi addominali. Snupi ha donato l’apparecchio, che permetterà ai medici di lavorare in modo più rapido e preciso.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma si arricchisce di un nuovo ecografo portatile per lo studio degli organi addominali, destinato all’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Lo strumento è stato donato dall’associazione Snupi insieme e grazie al.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ospedale Maggiore

Elettrobisturi d’avanguardia per la Gastroenterologia dell’ospedale San Donato

Un nuovo ecografo per l'ospedale: la donazione benefica per la Medicina Interna

Questa mattina a Ravenna si è tenuta una cerimonia per ringraziare Cesare Vandini, che ha donato un ecografo portatile all’ospedale “Santa Maria delle Croci”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.