Butta per sbaglio 20 lingotti d' oro da 120mila euro nella spazzatura

Un uomo di Torre Lapillo ha accidentalmente gettato via venti lingotti d'oro del valore di circa 2,4 milioni di euro. Probabilmente distratto, ha buttato nel cassonetto i pezzi preziosi, che si trovavano tra i rifiuti. La scoperta è avvenuta quando ha notato l’errore mentre cercava di recuperare qualcosa dal sacco dell’immondizia. La zona in cui l’uomo si trovava è molto frequentata da turisti durante l’estate.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video È successo a Porto Cesareo, in provincia di Lecce: un cittadino distratto ha gettato per errore un cofanetto contenente il prezioso metallo, ritrovato soltanto grazie all'aiuto dei carabinieri Colto probabilmente da un momento di distrazione, un uomo di Torre Lapillo, località marina vicino Porto Cesareo, in provincia di Lecce, ha gettato nel cestino dei rifiuti un 20 lingotti in oro. Un "tesoro" dal valore di circa 120mila euro, recuperati tra l'immondizia grazie all'intervento dei carabinieri, che poi li hanno restituiti al legittimo proprietario, originario di Brindisi.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su butta sbaglio Lecce, butta per sbaglio venti lingotti d’oro da 120mila euro nella spazzatura: l’incubo di un 57enne e la corsa per ritrovarli Un uomo di 57 anni di origine brindisina ha gettato per sbaglio venti lingotti d’oro del valore di 120 mila euro nella spazzatura. Un uomo ha gettato nella spazzatura 20 lingotti d’oro dal valore di 120mila euro Un uomo di 57 anni ha buttato 20 lingotti d'oro, dal valore di circa 120 mila euro, nella spazzatura a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo. Ultime notizie su butta sbaglio Argomenti discussi: Getta per sbaglio nell’immondizia 20 lingotti d’oro, i carabinieri ritrovano il tesoro in discarica; Butta per errore 20 lingotti d'oro nella spazzatura: poi la corsa disperata in discarica, grazie ai carabinieri ritrova la preziosa scatola; Butta per errore 20 lingotti d'oro: i carabinieri li recuperano in discarica; Butta per errore 20 lingotti d’oro nella spazzatura: tesoro da 120mila euro recuperato in discarica. Butta per errore 20 lingotti d'oro nella spazzatura: poi la corsa disperata in discarica, grazie ai carabinieri ritrova la preziosa scatolaGetta nella spazzatura 20 lingotti d'oro: i preziosi recuperati in discarica. È successo nel Salento. Aveva messo in una scatola di latta 20 lingottini d'oro del valore ... ilmattino.it Lecce, butta per sbaglio venti lingotti d’oro da 120mila euro nella spazzatura: l’incubo di un 57enne e la corsa per ritrovarliL’uomo, che li aveva accumulati nel tempo e conservati in una scatola di latta, si è accorto dell’errore solo il giorno successivo L'articolo Lecce, butta per sbaglio venti lingotti d’oro da 120mila e ... msn.com Getta per sbaglio nell'immondizia 20 lingotti d'oro, i carabinieri li ritrovano in discarica - facebook.com facebook Preuss due errori pesantissimi nel suo ultimo poligono, butta via la medaglia #Olimpiadilnvernali2026 #MilanoCortina2026 #biathlon x.com