La Campania festeggia con il 10eLotto. A Napoli, il 5 febbraio, due vincite da 120mila euro colpiscono nel giro di poche ore. Un punto vendita in via Emanuele Gianturco ha distribuito 100mila euro con un “9” Doppio Oro, mentre un’altra giocata ha portato altri 20mila euro. La fortuna sorride ancora nella città partenopea.

Tempo di lettura: 2 minuti Esulta la Campania con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, doppietta da 120mila euro a Napoli nel concorso di giovedì 5 febbraio: colpo da 100mila euro in un punto vendita di Via Emanuele Gianturco, grazie a un “9” Doppio Oro e una giocata da 4 euro. A questi si aggiungono 20mila euro con un un “8” Doppio Oro e una giocata da 3 euro presso un esercizio di Piazza Enrico De Nicola. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 421,5 milioni da inizio anno. Festeggia la Campania grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 5 febbraio – tra le vincite maggiori nella regione – sono stati raggiunti complessivamente 56. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - 10eLotto, doppietta da 120mila euro a Napoli

