Un uomo marocchino con precedenti per stupro di gruppo, estorsione, spaccio e sequestro di persona ha ottenuto la libertà dopo aver presentato domanda di protezione internazionale. La sua richiesta è stata accolta, consentendogli di uscire dal carcere. La decisione è stata confermata in seguito a un ricorso presentato dall’interessato.

L’elenco di precedenti, letto tutto d’un fiato, consegna al lettore il profilo di una presenza costante nelle aule di giustizia e negli uffici di polizia: rapina impropria, furto aggravato, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. E ancora: evasione da misure alternative alla detenzione, violenza sessuale di gruppo, resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione dell’identità personale. La lista continua: spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali aggravate, sequestro di persona, furto con strappo, porto di armi od oggetti atti a offendere. Non mancano i reati contro le donne: minacce e atti persecutori (quello che il codice penale chiama stalking). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un altro criminale liberato da Gjadër

