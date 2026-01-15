Un altro italiano liberato in Venezuela Luigi Gasperini pronto a rientrare da Caracas
Luigi Gasperini, imprenditore italiano, è stato recentemente liberato in Venezuela e si trova attualmente presso l'ambasciata italiana a Caracas. È in attesa di rientrare in Italia. La sua situazione si inserisce in un contesto più ampio di italiani che, in circostanze analoghe, stanno facendo ritorno nel loro paese. La vicenda evidenzia l'importanza di un'attenzione costante alle vicende di cittadini italiani all'estero.
Un altro italiano, l'imprenditore Luigi Gasperin, è stato liberato in Venezuela ed è nell'ambasciata italiana a Caracas in attesa di essere rimpatriato. Lo fa sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ecco il post su X: "Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere". Nei giorni scorsi sono rientrati a casa il cooperante Alberto Trentini e l'imprenditore Mario Burlò, dopo 14 mesi passati a El Rodeo I, il famigerato carcere alle porte della capitale venezuelana. Articolo in aggiornamento #Venezuela Anche Luigi Gasperin è libero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
