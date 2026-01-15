Un altro italiano liberato in Venezuela Luigi Gasperin scarcerato nella notte
Luigi Gasperin, imprenditore italiano, è stato liberato in Venezuela e si trova attualmente presso l'ambasciata italiana a Caracas, in attesa di rimpatrio. La sua scarcerazione rappresenta un nuovo sviluppo nella vicenda, che coinvolge un cittadino italiano nel contesto delle recenti tensioni diplomatiche tra Italia e Venezuela. Restano da seguire gli aggiornamenti sulle operazioni di rientro e sulle condizioni dell'imprenditore.
Un altro italiano, l'imprenditore Luigi Gasperin, è stato liberato in Venezuela ed è nell'ambasciata italiana a Caracas in attesa di essere rimpatriato. Lo fa sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ecco il post su X: "Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. La Farnesina ha fatto sapere, con una nota, che l'italiano "è provato ma in condizioni stabili". Ha annunciato di volere "rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (nello Stato di Monágas) dove si trova la sua azienda". Nella note, spiega il ministero degli Esteri, è stato reso esecutivo l'ordine di scarcerazione che era già stato emesso ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
