Luigi Gasperin, imprenditore italiano, è stato liberato in Venezuela e si trova attualmente presso l'ambasciata italiana a Caracas, in attesa di rimpatrio. La sua scarcerazione rappresenta un nuovo sviluppo nella vicenda, che coinvolge un cittadino italiano nel contesto delle recenti tensioni diplomatiche tra Italia e Venezuela. Restano da seguire gli aggiornamenti sulle operazioni di rientro e sulle condizioni dell'imprenditore.

Un altro italiano, l'imprenditore Luigi Gasperin, è stato liberato in Venezuela ed è nell'ambasciata italiana a Caracas in attesa di essere rimpatriato. Lo fa sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ecco il post su X: "Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. La Farnesina ha fatto sapere, con una nota, che l'italiano "è provato ma in condizioni stabili". Ha annunciato di volere "rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (nello Stato di Monágas) dove si trova la sua azienda". Nella note, spiega il ministero degli Esteri, è stato reso esecutivo l'ordine di scarcerazione che era già stato emesso ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un altro italiano liberato in Venezuela. "Luigi Gasperin scarcerato nella notte"

Leggi anche: Venezuela, libero anche Luigi Gasperin, Tajani: “Scarcerato nella notte, ora al sicuro in ambasciata a Caracas”

Leggi anche: Venezuela, liberato l’italiano Luigi Gasperin: spiragli per Trentini e altri connazionali detenuti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Venezuela, chi sono gli italiani liberati e quelli ancora in carcere; Dopo oltre un anno di detenzione, Alberto Trentini è libero; Alberto Trentini è stato liberato. Dopo più di un anno il Venezuela ha scarcerato il cooperante italiano; Alberto Trentini è stato scarcerato.

Un altro italiano liberato in Venezuela. Luigi Gasperini pronto a rientrare da Caracas - "Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. msn.com