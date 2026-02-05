Lino Banfi è stato visto in sedia a rotelle, e le foto hanno spinto i fan a preoccuparsi. L’attore, molto amato in Italia, si è mostrato ieri in compagnia della figlia Rosanna, suscitando interrogativi sulla sua condizione di salute. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma l’immagine ha fatto il giro dei social, alimentando timori e discussioni tra chi lo segue da anni.

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, scatenando apprensione e domande tra i fan. Lino Banfi, volto amatissimo del cinema e della televisione italiana, è apparso in sedia a rotelle accanto alla figlia Rosanna. Uno scatto che, isolato dal contesto, ha fatto temere il peggio. Ma dietro quelle foto non c'è alcun peggioramento improvviso delle condizioni dell'attore: piuttosto, un momento di quotidianità raccontato con l'ironia che da sempre contraddistingue la famiglia Banfi. Lino Banfi in sedia a rotelle: che succede?. A condividere il video è stata Rosanna Banfi, che ha ripreso il padre mentre cerca di non farsi riconoscere, con il cappuccio alzato, mentre viene accompagnato in giro.

© Donnapop.it - Lino Banfi in sedia a rotelle, paura per la sua salute: che succede? Le foto allarmano i fan

Inaspettatamente, Lino Banfi è stato fotografato in sedia a rotelle mentre faceva una passeggiata.

Lino Banfi è stato visto in sedia a rotelle, e le immagini stanno facendo il giro del web.

Lino Banfi in sedia a rotelle, paura per la sua salute: che succede Le foto allarmano i fan

Lino Banfi in sedia a rotelle si vergogna quando è in pubblico: guardaLino Banfi in sedia a rotelle si vergogna quando è in pubblico: guarda le immagini condivise dalla figlia Rosanna ... gossip.it

Lino Banfi si vergogna della sedia a rotelle in pubblicoLino Banfi si vergogna della sedia a rotelle in pubblico: l'attore viene preso in giro dalla figlia mentre tenta di ... gossip.it

