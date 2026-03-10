In Umbria, sono stati spesi 175 milioni di euro per l'acquisto di dodici nuovi treni che possono raggiungere i 200 kmh. Questi convogli sono stati impiegati come metro all’interno della regione, coinvolgendo diverse tratte e collegamenti tra le città. L’investimento ha generato discussioni sulla destinazione delle risorse pubbliche e sulla funzionalità di questi mezzi.

L’Umbria si trova al centro di un interrogativo cruciale sulla gestione delle risorse pubbliche: la regione ha investito 175 milioni di euro per l’acquisto di dodici nuovi convogli ferroviari capaci di raggiungere i 200 chilometri orari. L’intenzione dichiarata era quella di inserire il territorio nella rete Direttissima e porre fine all’isolamento geografico, ma le carte in gioco sembrano destinate a cambiare radicalmente gli scenari previsti. I dati emersi indicano che questi treni Super Regionali sono stati concepiti per operare come una metropolitana su lunga distanza, sollevando dubbi sul reale utilizzo finale rispetto alle aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

