Sono stati acquistati 12 treni Super Regionali al costo di 175 milioni di euro, destinati a una regione italiana. Questi treni, chiamati Alstom Coradia Stream “Pop” Etr 108, sono progettati per raggiungere i 200 chilometri orari. Tuttavia, svolgono principalmente funzioni di tipo metropolitano, sollevando dubbi sulla loro reale efficacia e sulla coerenza tra obiettivi e caratteristiche tecniche.

L'Umbria ha comprato questi convogli da 200 kmh per entrare in Direttissima e non restare isolata. Ma le carte in tavola potrebbero rischiare di cambiare. Ecco cosa abbiamo scoperto Può un treno fare la differenza per un’intera regione italiana viaggiando a 200 chilometri orari svolgendo però il lavoro di una metropolitana? La nuova galassia dei supermercati a Perugia: Esselunga e non solo, tutte le novità. La mappa Nuova vita per l'ex Velvet e Dorian Gray. Vi svelo il progetto e chi c'è dietro . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Cosa non torna nella perizia super partes sul DNA di Andrea Sempio: la controperizia dei legali dei PoggiOgni parte coinvolta nel delitto di Garlasco (difesa Sempio, difesa Stasi e legali della famiglia Poggi) ha depositato una relazione in risposta alla...

Treni, lavori linea Firenze-Viareggio: modifiche alla circolazione dei regionaliFIRENZE – Dal 12 gennaio al 6 marzo 2026 la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio subirà modifiche a causa di lavori di...

Contenuti utili per approfondire Super Regionali

Discussioni sull' argomento Cosa non torna nella storia dei 12 treni Super Regionali (che abbiamo pagato 175 milioni); Super intramoenia in Lombardia. Associazioni chiedono lo stop a nuove convenzioni privatistiche nel pubblico; Guerra, l'Iran può colpire l'Italia? Il super missile Soumar e le regioni potenzialmente a rischio; 'I treni veloci non risolveranno il traffico caos sulla E45 e i veleni al Ponte: basta ipocrisie sul Nodo'.

Under 14 Regionali Gioventù Partenope Procida 4-1 Cinque - 3 Andreozzi Successo importante per i ragazzi di Monfreda. Andreozzi mattatore di giornata autore di una tripletta super. Chiude il conto Cinque al seguito di una bella azione. - facebook.com facebook