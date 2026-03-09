Braccia tese e inni al duce in stazione | VIDEO

Una tifoseria organizzata dell'Hellas Verona è stata vista alla stazione di Bologna mentre si preparava a raggiungere lo stadio Dall'Ara per la partita di campionato. I presenti hanno mostrato braccia tese e intonato inni al duce durante l'evento. Il passaggio dei supporter è stato filmato e diffuso attraverso un video online.

Il passaggio dei veronesi in stazione diventa un caso politico. Il video dei tifosi scatena la polemica: "Offesa la memoria del 2 agosto" Il passaggio della tifoseria organizzata dell'Hellas Verona alla stazione di Bologna per assistere alla sfida di campionato al Dall'Ara, non è passato inosservato. Un video, circolato nelle scorse ore sul canale "Portale Ultras", ritrae centinaia di supporter scaligeri mentre attraversano lo scalo ferroviario felsineo tra, saluti romani e inni al Duce e chiamando i bolognesi"rossi di mer.". Il caso è approdato d’urgenza in Consiglio comunale attraverso le parole di Detjon Begaj, consigliere di Coalizione Civica, che ha definito l’episodio un “uno scempio assoluto”, visto che la stazione centrale è stata teatro della strage neofascista del 2 agosto 1980. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

