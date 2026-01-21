Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli il terzo appuntamento con la VI edizione di Cinemagma

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli si svolge il terzo appuntamento della VI edizione di Cinemagma, la rassegna dedicata ai film indipendenti selezionati da Giuseppe Borrone. Un’occasione per apprezzare produzioni originali e di qualità, in un contesto intimo e accogliente. La rassegna prosegue con proiezioni che offrono uno sguardo autentico sul cinema indipendente, invitando il pubblico a scoprire nuove prospettive e narrazioni.

Continua con il terzo appuntamento, domani, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 20.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (in ArtGarage - Via Bognar, 21) diretto da Nando Paone, "Cinemagma", la rassegna di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone e giunta alla sesta edizione. Lo scopo dell'iniziativa, presentata dall'Associazione Culturale I Dieci Mondi, è quello di offrire una vetrina ai talenti emergenti del cinema italiano, focalizzando l'attenzione sul formato breve del cortometraggio.

