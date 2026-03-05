La redazione di JuventusNews24 aggiorna in tempo reale sulle novità più recenti riguardanti la squadra. Oggi si parla delle condizioni di Vlahovic, con aggiornamenti sulle sue ultime prestazioni e eventuali indiscrezioni. Inoltre, è stata pubblicata un’intervista a Kalulu, che ha condiviso alcune riflessioni sulla stagione attuale. Le notizie arrivano direttamente dall’ambiente bianconero e sono da seguire per avere un quadro completo delle ultime ore.

Milik Juve, il futuro del centravanti polacco è già segnato. Ecco che cosa succederà al termine della stagione Osimhen Juventus, il presidente del Galatasaray fa il punto sul futuro del bomber nigeriano. Cosa sta succedendo Schlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre. Le ultime novità Calciomercato Juve LIVE: sogni Goretzka e Bernardo con la Champions, Kalulu a rischio cessione? Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Vlahovic. Intervista a Kalulu

Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Vlahovic e il possibile arbitro del Derby d’ItaliaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Ultimissime Juve LIVE: le ultime sulle condizioni di Yildiz. Il punto sulla trattativa tra Vlahovic e il MilanGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A.

Tutto quello che riguarda Ultimissime Juve.

Temi più discussi: Juve, per Bremer e Yildiz cauto ottimismo verso il Galatasaray; Nonostante l'interesse di vari club, Vlahovic vuole restare alla Juve; Serie A Enilive 2025/2026, all'Olimpico va in scena il big match tra Roma e Juventus: come vederla in diretta streaming; Formazioni ufficiali Juventus-Galatasaray: chi gioca titolare e le ultime su Di Gregorio, Perin, Bremer, Yildiz, Osimhen e Noa Lang.

mckennie pisilli roma juveRoma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i gialloross ... juventusnews24.com

Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani, poi il terzino. Doppio colpo Inter: Perisic e DiabyContatti continuti per riportare il francese a Torino nonostante i rapporti col Psg, i bianconeri valutano anche nuove alternative. E per la fascia accelerano ... lastampa.it

Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie della mattinata - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve live Le ultimissime x.com