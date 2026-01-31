Stabilizzazione del personale sanitario | la Regione Campania dà seguito alle richieste della Uil e Uil Fpl

La Regione Campania ha deciso di intervenire per stabilizzare il personale sanitario. La Direzione Generale Tutela della Salute ha scritto ai responsabili delle varie aziende sanitarie, chiedendo di mettere in atto misure concrete. La mossa arriva in risposta alle richieste della Uil e Uil Fpl, che da tempo chiedevano un intervento per mettere ordine nel settore. La nota, firmata dal direttore Antonio Postiglione, è arrivata il 29 gennaio e punta a ridurre l’incertezza tra medici, infermieri e operatori sanitari. Ora si attende una risposta rapida per

La Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania, con nota del 29 gennaio 2026 firmata dal Direttore Generale Antonio Postiglione, ha sollecitato i Direttori Generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e dell'IRCCS.

