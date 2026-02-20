Montesilvano il sindaco De Martinis azzera la giunta | Serve un tagliando
Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha deciso di azzerare la giunta comunale dopo mesi di tensioni interne. La causa principale, secondo quanto si apprende, è un disaccordo sulle priorità amministrative e la necessità di rinnovare il team di governo. De Martinis ha convocato una riunione con i suoi assessori, annunciando che tutte le deleghe sono state congelate fino a nuovo ordine. Il suo gesto mira a rivedere le strategie dell’amministrazione e a rafforzare il comando nel momento di maggiore incertezza politica.
Il primo cittadino ha comunicato di aver azzerato la giunta comunale e congelato anche le relative deleghe degli assessori Colpo di scena al Comune di Montesilvano: il sindaco Ottavio De Martinis, eletto nel 2024 alla guida della coalizione di centrodestra, ha azzerato la giunta e congelato le deleghe degli assessori. La decisione è dovuta alla necessità di “fare un tagliando”, ma non sarebbe collegata alla questione della candidatura alla presidenza della Provincia, di cui il primo cittadino è attualmente presidente. “Al di là di quello che si può percepire e immaginare - sottolinea infatti il sindaco - questa decisione è scollegata da quella relativa alla mia candidatura alla presidenza della Provincia”.🔗 Leggi su Ilpescara.it
