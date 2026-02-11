Real Madrid dopo il Barcellona anche i Blancos si tirano fuori dalla Superlega! C’è l’accordo con la Uefa | il comunicato

Il Real Madrid ha deciso di uscire ufficialmente dalla Superlega. Dopo il Barcellona, anche i Blancos si sono tirati indietro, firmando un accordo con la Uefa. Il club ha pubblicato un comunicato per annunciare la decisione, chiudendo così un capitolo di tensione e polemiche.

Il Barcellona ha deciso di lasciare ufficialmente il progetto della Superlega.

Il Real Madrid ha chiesto alla Uefa un risarcimento da 4,5 miliardi di euro.

