Real Madrid abbandona la Superlega | ufficiale l' intesa con la UEFA

Il Real Madrid ha deciso di lasciare ufficialmente la Superlega. La squadra ha raggiunto un accordo con la UEFA per aprire un nuovo dialogo e trovare un percorso comune. La notizia circola da poco e ha già fatto scalpore tra tifosi e addetti ai lavori. Ora si attende di capire quali saranno i prossimi passi, ma la svolta sembra concreta.

Real Madrid propone una svolta significativa nel panorama europeo: l'uscita dalla Superlega è accompagnata dall'avvio di un dialogo strutturato con la UEFA e l’EFC, finalizzato a mettere al centro merito sportivo e sostenibilità economica nel calcio continentale. L’annuncio segue il passo indietro del Barcellona e indica una direzione comune verso un modello più responsabile e sostenibile. La comunicazione ufficiale conferma un accordo di principio tra Real Madrid CF, UEFA e EFC per il bene del calcio europeo, ponendo al centro il merito sportivo e la sostenibilità a lungo termine. L’iniziativa mira a chiudere le controversie legali pendenti legate al progetto e a definire condizioni che garantiscano una gestione economica equilibrata tra le società. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Real Madrid abbandona la Superlega: ufficiale l'intesa con la UEFA Approfondimenti su Real Madrid UEFA Barcellona abbandona la Superlega: il Real Madrid rimane l'unico club. Il Barcellona ha deciso di lasciare ufficialmente il progetto della Superlega. Real Madrid, dopo il Barcellona anche i Blancos si tirano fuori dalla Superlega! C’è l’accordo con la Uefa: il comunicato Il Real Madrid ha deciso di uscire ufficialmente dalla Superlega. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Real Madrid UEFA Argomenti discussi: Barcellona, i blaugrana salutano la Superlega; Superlega, anche il Barcellona abbandona il progetto: resta solo il Real Madrid; Barcellona abbandona la Superlega | il Real Madrid rimane l' unico club; Dalla Spagna, è ufficiale: il Barcellona abbandona il progetto Superlega. Superlega, il Barcellona si ritira dal progetto: è ufficiale. Resta solo il Real MadridLa Superlega europea perde un altro pezzo, forse quello decisivo. Dopo anni di resistenze, ripensamenti e battaglie legali, anche il Barcellona ha deciso di tirarsi fuori dal progetto che nel 2021 ave ... tuttosport.com L'annuncio del Barcellona sulla Superlega: anche i blaugrana escono ufficialmente dal progetto, resta solo il Real MadridIl Barcellona era rimasto l'unico club insieme al Real Madrid all'interno della Superlega. Ma ora arriva l'annuncio ufficiale sull'uscita dei blaugrana che abbandonano il progetto. msn.com Er Faina va all'attacco contro i lariani: "Il Como ha rubato! Contro il Napoli ha rubato, sembrava il Real Madrid per tutti i favori arbitrali che ha ricevuto". - facebook.com facebook Alex #Jimenez: “Mi piacerebbe tornare al #Real. #NicoPaz E’ pronto per Madrid” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.