Tumore al polmone nuova tecnica all' Ospedale di Perugia per intervenire con cure mirate caso per caso

All'Ospedale di Perugia nasce una nuova tecnica innovativa per l'analisi delle masse polmonari. Un approccio personalizzato e preciso, che permette di intervenire con cure mirate, ottimizzando diagnosi e trattamenti. Questa svolta rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro il tumore al polmone, offrendo ai pazienti diagnosi più accurate e interventi più efficaci.

