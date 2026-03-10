Ue in arrivo misure di emergenza su bollette e rinnovabili a causa della guerra in Iran | cosa cambia

L'Unione Europea sta preparando un pacchetto di misure di emergenza per affrontare l'aumento dei costi energetici e sostenere la produzione di energia rinnovabile, in risposta alle tensioni nel Golfo e alla crisi in Iran. Le nuove iniziative mirano a ridurre l'impatto sui consumatori e a rafforzare l'indipendenza energetica del continente. Le decisioni sono state annunciate nelle ultime ore da fonti ufficiali di Bruxelles.

La crisi energetica torna a farsi sentire in Europa a causa delle tensioni nel Golfo. Bruxelles prepara un pacchetto di misure d'emergenza per alleggerire le bollette e rafforzare la produzione interna di energia pulita. Ecco cosa c'è da sapere.