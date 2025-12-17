La logistica integrata europea affronta sfide crescenti a causa delle recenti dinamiche del settore automotive, delle politiche sulla transizione ecologica e delle carenze infrastrutturali. La mancanza di una visione industriale condivisa rischia di compromettere irreversibilmente la competitività del sistema, evidenziando la necessità di strategie coordinate per sostenere un futuro sostenibile e competitivo.

© Iltempo.it - Logistica integrata, Folgori (FEOLI): “Senza una visione industriale europea rischiamo un declino irreversibile della competitività”

Le recenti dinamiche del settore automotive, le politiche europee sulla transizione ecologica e le gravi carenze infrastrutturali continuano a incidere pesantemente sulla competitività della logistica integrata europea e, in particolare, su quella italiana. A lanciare l'allarme è Enrico Folgori, Presidente di FEOLI – Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata, commentando lo scenario attuale del comparto. “Come FEOLI – afferma Folgori – seguiamo con grande attenzione l'evoluzione di gruppi industriali strategici come Stellantis e apprezziamo le scelte di quelle realtà che continuano a investire nel made in Italy, come il gruppo Sic Europe, che ha destinato circa 70 milioni di euro all'acquisto di nuovi mezzi prodotti negli stabilimenti italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

