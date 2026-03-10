Udine si prepara ad attuare la nuova ZTL nel centro cittadino, con l’obiettivo di gestire meglio il traffico e ridurre l’afflusso di veicoli nelle zone più trafficate. Il Comune ha comunicato le modalità di accesso e le restrizioni temporanee, spiegando le nuove regole che entreranno in vigore a breve. La città si appresta a mettere in pratica le modifiche previste per questa fase di regolamentazione.

Il Comune di Udine avvia una nuova fase nel percorso di regolamentazione del traffico nel cuore della città. Lunedì mattina è iniziata l’installazione, in prossimità dei sei varchi tramite i quali si accede alla Zona a traffico limitato, della nuova segnaletica dedicata. I “totem” segnaleranno in modo chiaro e immediatamente visibile lo stato del controllo elettronico agli accessi, tramite un pannello luminoso. I dispositivi indicheranno la ZTL interessata e lo stato di attivazione del varco. Sulle tabelle poi saranno indicate tutte le informazioni utili per gli utenti. Dopo le necessarie verifiche tecniche, è stata definita anche la modalità con cui entreranno a regime le regole della circolazione nelle aree più centrali della città. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Udine pronta per la ZTL. Ecco come funzionerà

Articoli correlati

Pagani, via libera alla ZTL in via sperimentale: ecco come funzioneràLa Giunta Comunale di Pagani ha approvato questa mattina con apposita delibera l'attivazione in via sperimentale della Zona a Traffico Limitato (ZTL)...

Canzonissima 2026: ecco come funzionerà la nuova edizioneScopri il regolamento ufficiale della nuova Canzonissima 2026: 12 cantanti in gara, sei puntate e doppia votazione tra artisti e telespettatori per...

Contenuti e approfondimenti su Udine pronta

Discussioni sull' argomento Bando commercio a Udine: Confcommercio pronta a supportare le imprese nella fase operativa; Conto alla rovescia per Open Dialogues 2026, Udine pronta per il forum internazionale; Trasformazione dell’ex caserma Osoppo a Udine: pronto il condominio da 76 appartamenti; La seconda guerra di Mara, operatrice in una Ong: Qui a Beirut la valigia resta pronta.

Fiorentina, gli incroci di Serie A sono un regalo: a Udine un set fondamentale per la salvezzaL'occasione è di quelle da non fallire per una Fiorentina pronta questa sera a tornare in campo alla Bluenergy Arena per affrontare l'Udinese,. tuttomercatoweb.com

DOMENICA TUTTI A UDINE! Il weekend si tinge dei nostri colori! Domenica 8 marzo, la marea del minirugby è pronta a invadere Udine per una giornata di puro divertimento, fango e mete. Scenderanno in campo tutte le nostre categorie: Under - facebook.com facebook