Canzonissima 2026 | ecco come funzionerà la nuova edizione
Canzonissima 2026 torna in tv con un nuovo formato e una sfida tra dodici cantanti. La gara si svolge in sei puntate, con i giudizi che arrivano sia dagli artisti sia dal pubblico a casa. La sera della finale, la vittoria sarà decisa da una doppia votazione, creando suspense fino all’ultimo momento.
Scopri il regolamento ufficiale della nuova Canzonissima 2026: 12 cantanti in gara, sei puntate e doppia votazione tra artisti e telespettatori per decretare la vincitrice finale. Sta per tornare un mito che ha fatto la storia della televisione italiana, e questa volta promette scintille fin dalla prima nota. Dopo mezzo secolo di silenzio, Canzonissima riaccende le luci del palcoscenico e si prepara a conquistare una nuova generazione di spettatori affamati di musica e nostalgia. Secondo le indiscrezioni lanciate da Affari Italiani, il format resterà fedele alla tradizione che l’ha resa leggendaria. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Pos e scontrini collegati, cosa cambia dal 1° gennaio 2026 e come funzionerà la nuova proceduraDal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore l'obbligo di collegare i POS ai registratori telematici.
Leggi anche: Tali e Quali 2026: ecco chi sono i giurati della nuova edizioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Canzonissima, la Rai prepara lo scontro con Maria De Filippi. Ecco come sarà l'anti Amici; Canzonissima 2026, Milly Carlucci vuole Noemi e altri due cantanti super: chi ci sarà (e perché la Rai è preoccupata); Milly Carlucci al lavoro sul cast di Canzonissima: chi ci sarà davvero?; Canzonissima torna su Rai 1, l’annuncio di Milly Carlucci (dopo 50 anni).
Canzonissima, la Rai prepara lo scontro con Maria De Filippi. Ecco come sarà l'anti AmiciTutte le performances dei cantanti saranno live accompagnate da una grande orchestra in stile Sanremo. Tutti i dettagli ... affaritaliani.it
Canzonissima 2026, Carlucci corteggia Noemi e altri due grandi artistiLa regina di Ballando con le stelle tornerà a primavera rispolverando un programma storico e amatissimo: ecco i primi nomi dei possibili concorrenti. libero.it
È andata in onda per la prima volta la pubblicità in cui la voce fuoricampo di Milly Carlucci annuncia il ritorno di Canzonissima su Rai 1! Ulteriori dettagli verranno dati prossimamente…secondo voi funzionerà questo revival facebook