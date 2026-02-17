Canzonissima 2026 | ecco come funzionerà la nuova edizione

Canzonissima 2026 torna in tv con un nuovo formato e una sfida tra dodici cantanti. La gara si svolge in sei puntate, con i giudizi che arrivano sia dagli artisti sia dal pubblico a casa. La sera della finale, la vittoria sarà decisa da una doppia votazione, creando suspense fino all’ultimo momento.

Scopri il regolamento ufficiale della nuova Canzonissima 2026: 12 cantanti in gara, sei puntate e doppia votazione tra artisti e telespettatori per decretare la vincitrice finale. Sta per tornare un mito che ha fatto la storia della televisione italiana, e questa volta promette scintille fin dalla prima nota. Dopo mezzo secolo di silenzio, Canzonissima riaccende le luci del palcoscenico e si prepara a conquistare una nuova generazione di spettatori affamati di musica e nostalgia. Secondo le indiscrezioni lanciate da Affari Italiani, il format resterà fedele alla tradizione che l'ha resa leggendaria.

