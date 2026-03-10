Uccise la compagna a coltellate ma non può essere processato | Non ricorda nulla e fatica a ragionare

Un uomo che ha ucciso la compagna a coltellate non può essere sottoposto a processo perché non ricorda l’accaduto e ha difficoltà a ragionare. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in un’abitazione privata, dove il fatto si è concluso con la morte della donna. La difesa ha presentato documenti medici che attestano l’incapacità dell’uomo di partecipare a un procedimento giudiziario.

Uccise la compagna, ma non può essere processato. Lorenzo Innocenti, accusato di omicidio volontario per aver massacrato a coltellate la compagna Eleonora Guidi l'8 febbraio 2025 a Rufina, paese della Val di Sieve, al momento non è in grado di prendere parte alle udienze e, secondo gli psichiatri consulenti del tribunale di Firenze, non risulta neanche socialmente pericoloso. Innocenti, dopo aver ucciso Guidi l'8 febbraio 2025, tentò il suicidio gettandosi da una finestra della casa dove abitavano insieme col figlio di un anno. Andò in coma, è migliorato ma le lesioni che il 37enne si autoinferse dopo il femminicidio della compagna – vicenda di cui ancora non è emerso il movente – gli hanno lasciato conseguenze importanti: deficit del linguaggio, amnesie e difficoltà nel ragionamento che gli impedirebbero di poter sostenere un processo.