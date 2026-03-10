Uccise compagna con 24 coltellate a Rufina i periti | Non ricorda nulla non può affrontare processo

Un uomo è stato accusato di aver ucciso la propria compagna a Rufina nel febbraio 2025, dopo averle inflitto 24 coltellate. I periti hanno dichiarato che l’uomo non ricorda nulla dell’episodio e non può affrontare il processo. Al momento, quindi, non si conoscono le eventuali motivazioni o le circostanze che hanno portato all’omicidio.

Lorenzo Innocenti, accusato di aver ucciso la compagna Eleonora Guidi nel febbraio 2025 a Rufina, al momento non sarebbe in grado di partecipare al processo. I periti parlano di amnesie e deficit cognitivi dopo il tentato suicidio. La famiglia della vittima contesta: "Ha fatto una sceneggiata. È estremamente pericoloso".