Ubriaca a 16 anni viene soccorsa in mezzo alla strada dall’ambulanza a Rimini

Una ragazza di 16 anni è stata soccorsa dall’ambulanza in via pubblica a Rimini dopo essere stata trovata in stato di alterazione. La giovane si trovava in strada insieme a alcune amiche e mostrava segni evidenti di ubriachezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno assistito la giovane prima di accompagnarla in ospedale. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.

Rimini, 9 marzo 2026 – Barcollava in mezzo alla strada insieme a un gruppo di amiche, visibilmente ubriaca. Una ragazzina di appena 16 anni, che quasi f aticava a reggersi in piedi a causa del troppo alcol ingerito. La scena non è passata inosservata a un passante che, notando la giovane che si trascinava a fatica sorretta da altre coetanee, ha deciso di chiamare immediatamente i soccorsi. Soccorsa dopo aver bevuto una quantità eccessiva di alcol. È accaduto sabato sera sul tardi nella zona mare sud di Rimini, dove una ragazza di quasi 17 anni è stata soccorsa dopo aver bevuto una quantità eccessiva di alcol. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la minorenne si trovava ancora insieme alle amiche che erano con lei al momento dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

