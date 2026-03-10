Su Tv8, l’interesse per il rugby ha raggiunto numeri sorprendenti durante la partita tra Italia e Inghilterra, conclusa con un punteggio di 23 a 18 a favore dell’Italia. La rubrica di Klaus Davi,

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Italia-Inghilterra Tv8) 23 a 18 per l’Italia. Una vittoria storica della nostra Nazionale di rugby al Sei Nazioni, la prima in assoluto contro gli inglesi. In uno Stadio Olimpico di Roma che ha sospinto col suo ruggito gli azzurri per tutti gli 80 minuti del match, il quindici di Quesada ha compiuto un’impresa che ha conquistato anche il pubblico da casa. Lo certifica l’Auditel: punte di 600mila spettatori e media vicina al 5% di share per la messa in onda nel tardo pomeriggio di sabato su Tv8 (gruppo Sky Italia). Un exploit storico anche perla... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tv8, tutti pazzi per il Rugby: cifre da urlo

