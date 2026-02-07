Rugby Italia debutto da urlo al Sei Nazioni | 18-15 alla Scozia

L’Italia di Gonzalo Quesada inizia il Sei Nazioni con una vittoria che fa scalpore. Al Roma Olimpico, la squadra italiana batte la Scozia 18-15 in una partita combattuta sotto la pioggia. I tifosi presenti hanno vissuto un match emozionante, con l’Italia che ha saputo capitalizzare le occasioni e portare a casa un risultato storico.

Roma, 7 feb. (askanews) – Il Sei Nazioni dell’Italia di Gonzalo Quesada incomincia con una vittoria pazzesca allo Stadio Olimpico di Roma, in un’atmosfera magica resa ancora più intrigante dalla pioggia battente. L’Italia vince 18-15: è un successo meritato per Paolo Garbisi e soci, che fermano gli scozzesi. Dopo le critiche rimediate a novembre a seguito di 2 sconfitte filate, la Scozia non riesce a risollevarsi da un periodo grigio nonostante il talento a disposizione, il prestigio e i tantissimi tifosi che seguono ovunque questa squadra sulle note di “Flowers of Scotland”. L’avvio dell’Italia è dirompente e disorienta la nazionale avversaria, che poi tenta la rimonta.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

