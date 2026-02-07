La Juventus si riprende il futuro | Yildiz rinnova fino al 2030 con cifre da urlo poi toccherà a Spalletti

La Juventus ha ufficialmente blindato Yildiz con un rinnovo fino al 2030, un contratto che fa parlare di sé per le cifre da capogiro. La società torinese punta forte su di lui, sperando che possa essere il pilastro del nuovo corso. Dopo anni di alti e bassi, questa mossa segna una svolta chiara: la Juventus vuole tornare a vincere e a costruire un progetto stabile. Ora tocca a Luciano Spalletti, che ha preso in mano la squadra e sta lavorando per riportarla ai vertici.

La Juventus ha finalmente ritrovato la propria bussola. Dopo stagioni segnate dall'incertezza e da una transizione tecnica complessa, l'era di Luciano Spalletti a Torino sembra aver restituito ai bianconeri non solo i risultati, ma soprattutto una visione di lungo periodo. La percezione, respirabile sia nei corridoi della Continassa che tra i tifosi, è che sulla panchina della "Signora" sieda finalmente l'uomo giusto per edificare un ciclo vincente. Un progetto che la società intende blindare partendo dai suoi pilastri: il rinnovo record di Kenan Yildiz, la conferma dello stesso Spalletti e il nodo legato al futuro di Weston McKennie.

