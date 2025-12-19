Ordine dei medici di Avellino tutto pronto per l' inaugurazione della nuova sede in via Vasto

L’Ordine dei Medici di Avellino si prepara a inaugurare la sua nuova sede in via Vasto, segnando un importante passo avanti per il supporto e la rappresentanza dei professionisti sanitari del territorio. Un nuovo spazio pensato per migliorare i servizi e rafforzare il rapporto con i medici e odontoiatri locali, in un momento di crescita e rinnovamento per la comunità medica avellinese.

Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Avellino.Domenica 21 dicembre alle 10 è previsto il taglio del nastro in via Vasto, nell'ex Asilo "Patria e Lavoro".Ospiti e AutoritàSaranno presenti anche il Prefetto Rossana Riflesso

