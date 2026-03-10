Tutto in un mese Il marito canta per lei la sua canzone È morta Mariana Dietrich

Una comunità è rimasta sconvolta dalla morte di Mariana Morgado Dietrich, 36 anni, fashion designer brasiliana residente in Italia, deceduta a causa di una malattia ancora sconosciuta. In un mese, il marito ha cantato per lei la sua canzone, mentre la notizia della scomparsa si è diffusa tra amici e conoscenti. La donna è deceduta dopo un ricovero in ospedale.

Una comunità intera è rimasta scossa dalla tragica scomparsa di Mariana Morgado Dietrich, 36 anni, fashion designer brasiliana trapiantata in Italia, stroncata da una malattia ancora non identificata. In soli 35 giorni, la vita di Mariana, moglie e madre di due bambine, si è spezzata, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della famiglia e degli amici. A raccontare il dolore è il marito Daniel Toledo, con cui Mariana era arrivata a Trento otto anni fa, in cerca di un futuro migliore. «Mariana era una persona sana, piena di vita, amante della famiglia e della compagnia», racconta Toledo con voce rotta dall'emozione. «I mal di testa degli ultimi giorni, il malore improvviso al lavoro, il ricovero e il coma indotto sono stati tutti eventi inaspettati.